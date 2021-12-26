В Днепре появилась маршрутка с гирляндами и Снегурочкой за рулем

По улицам Днепра ездит праздничная маршрутка. За ее рулем водитель, которая мастерски перевоплощается в Снегурочку, принцессу и фею. Все для того, чтобы улучшить настроение пассажиров.

Маршрутка №18 украшена гирляндами и дождиком, а ее стекла оклеены бабочками и цветами.

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Водительницей этой маршрутки является Наталья Сокур. Именно она по-сказочному украсила свое рабочее место. А сама женщина ежедневно переодевается в сказочных персонажей.

Особенно волшебным автобус становится вечером, когда загораются гирлянды. Сама водитель, говорит, что пассажиры сразу приходят в состояние легкого шока, но быстро приходят в себя и начинают улыбаться. Особенно радуются дети.

Сказочная атмосфера внутри маршрутки / Фото "Информатор"

Также Наталья призналась, старается радовать жителей Днепра не только зимой, но и круглый год. Вот что происходит, когда человек действительно любит свою работу.

Отметим, что ранее на дорогах Варшавы появился праздничный транспорт. Стилизованные автобус и трамвай наполнили улицы города атмосферой Рождества.