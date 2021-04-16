В Днепре Range Rover на большой скорости сбил 18-летнюю девушку: фото
В Днепре вечером 15 апреля под колеса Range Rover попала 18-летняя девушка. СМИ пишут, что это случилось на пешеходном переходе. Потерпевшая тогда была в наушниках. Автомобиль ехал очень быстро, поэтому девушку отбросило на несколько десятков метров.
Источник:24 канал
Как сообщили в полиции Днепропетровщины в комментарии 24 каналу, ДТП произошло примерно в 23 часа на Слобожанском проспекте. Девушка получила травмы и ее госпитализировали.
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Вещи девушки, которую сбили / Фото "Информатор"
Информация от правоохранителей
Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения. Она предусматривает различные виды наказания.
Водителю может грозить 3 года условного заключения с лишением прав или 6 месяцев тюрьмы. Сейчас идет расследование инцидента.
Что пишут СМИ
- Как сообщает "Информатор", автомобиль двигался со стороны Подгородного, города под Днепром.
- Предотвратить аварию пытались как водитель, так и пешеход.
- Она отлетела примерно на 50 – 70 метров.
- В Range Rover повредился низ лобового стекла со стороны водителя.
- Очевидцы происшествия поделились, что на этой дороге такое случается довольно часто.
Лобовое стекло автомобиля после ДТП / Фото "Информатор"
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