В Днепре вечером 15 апреля под колеса Range Rover попала 18-летняя девушка. СМИ пишут, что это случилось на пешеходном переходе. Потерпевшая тогда была в наушниках. Автомобиль ехал очень быстро, поэтому девушку отбросило на несколько десятков метров.

Как сообщили в полиции Днепропетровщины в комментарии 24 каналу, ДТП произошло примерно в 23 часа на Слобожанском проспекте. Девушка получила травмы и ее госпитализировали. К теме Проехал почти 50 метров: на Позняках в Киеве маршрутка насмерть сбила женщину – фото

Вещи девушки, которую сбили / Фото "Информатор" Информация от правоохранителей Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения. Она предусматривает различные виды наказания. Водителю может грозить 3 года условного заключения с лишением прав или 6 месяцев тюрьмы. Сейчас идет расследование инцидента. Что пишут СМИ Как сообщает "Информатор", автомобиль двигался со стороны Подгородного, города под Днепром.

Предотвратить аварию пытались как водитель, так и пешеход.

Она отлетела примерно на 50 – 70 метров.

В Range Rover повредился низ лобового стекла со стороны водителя.

Очевидцы происшествия поделились, что на этой дороге такое случается довольно часто.

Лобовое стекло автомобиля после ДТП / Фото "Информатор" Обратите внимание! В Днепре на перекрестке улиц Павлова и Академика Белелюбского 15 апреля грузовик с краном наехал на пожилую женщину. Она переходила дорогу неподалеку от пешеходного перехода. Пострадавшую забрала скорая помощь. В сети опубликовали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент инцидента.