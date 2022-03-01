В Днепре раздаются сирены: всем в укрытие

Около 15:12 в Днепре сообщили о тревоге. Всем жителям города нужно немедленно перейти к укрытию.

Заметим, что 1 марта около 13:40 в районе Баштанки обнаружили движение большой колонны техники российской вражеской армии.

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Все предприятия попросили отпустить работников домой.

Всем следить за информационными сообщениями, быть готовыми пройти в укрытие,

– заявили в военной администрации города Кривого Рога.

Заметим, что теперь, когда в вашем городе звучат сирены – они не учебные и это значит, что угроза есть. Обычно сирена срабатывает тогда, когда со стороны оккупантов летят ракеты.

Точную цель предсказать невозможно, поэтому в любом случае, когда слышите тревогу-обязательно спускайтесь в укрытие.

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