Зауважимо, що 1 березня близько 13:40 в районі Баштанки виявили рух великої колони техніки російської ворожої армії.

До теми Дніпряни масово гуртуються та готуються "зустрічати" ворога

Всі підприємства попросили відпустити працівників додому.

Всім стежити за інформаційними повідомленнями, бути готовими пройти в укриття,

– заявили у Військовій адміністрації міста Кривого Рогу.

Зауважимо, що тепер, коли у вашому місті лунають сирени – вони не навчальні й це означає, що загроза є. Зазвичай сирена спрацьовує тоді, коли з боку окупантів летять ракети.

Точну ціль передбачити неможливо, тож у будь-якому випадку, коли чуєте тривогу – обов'язково спускайтесь в укриття.