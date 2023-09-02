Напомним, что ранее в Днепре возник конфликт с полицейскими, который закончился стрельбой – погиб мужчина. Патрульному уже избрали меру пресечения – его отправили под круглосуточный домашний арест.

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Образы полиции и прощения

Один из днепрян на железнодорожном вокзале записал видео с угрозами сотрудникам правоохранительных органов. В частности, в опубликованной записи он называл полицию "мусорами еб***и" и "тварями". Парень утверждал, что правоохранителей ненавидят как дагестанцы, так и украинцы.

Однако незадолго после этого в сети появилось видео с извинением. На фоне стены 22-летний Ярослав утверждает, что был пьян и просит прощения у всех сотрудников полиции. Юноша добавил, что "больше так не будет".

Извинения после оскорблений полицейских: смотрите видео

Также выразить свое недовольство в грубой форме решил и еще один днепрянин. 20-летний Сергеенко Кирилл выложил видео с обращением к украинской полиции в грубой форме. Юноша назвал правоохранителей "пи****сами" и заявил, что якобы будет их "ломать как все ожидают".

Однако энтузиазма парня выставило ненадолго. Впоследствии Кирилл изложил на своей странице в Instagram сторис, где полуобнаженный извиняется "за то, что оскорбил нашу доблестную полицию".

Второй парень тоже извинился: смотрите видео

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