Напомним, что ранее в Днепре возник конфликт с полицейскими, который закончился стрельбой – погиб мужчина. Патрульному уже избрали меру пресечения – его отправили под круглосуточный домашний арест.
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Образы полиции и прощения
Один из днепрян на железнодорожном вокзале записал видео с угрозами сотрудникам правоохранительных органов. В частности, в опубликованной записи он называл полицию "мусорами еб***и" и "тварями". Парень утверждал, что правоохранителей ненавидят как дагестанцы, так и украинцы.
Однако незадолго после этого в сети появилось видео с извинением. На фоне стены 22-летний Ярослав утверждает, что был пьян и просит прощения у всех сотрудников полиции. Юноша добавил, что "больше так не будет".
Извинения после оскорблений полицейских: смотрите видео
Также выразить свое недовольство в грубой форме решил и еще один днепрянин. 20-летний Сергеенко Кирилл выложил видео с обращением к украинской полиции в грубой форме. Юноша назвал правоохранителей "пи****сами" и заявил, что якобы будет их "ломать как все ожидают".
Однако энтузиазма парня выставило ненадолго. Впоследствии Кирилл изложил на своей странице в Instagram сторис, где полуобнаженный извиняется "за то, что оскорбил нашу доблестную полицию".
Второй парень тоже извинился: смотрите видео
Патрульный застрелил мужчину в Днепре: что известно
- 29 автомобиль с мужчиной, женщиной и 2 детьми нарушил правила дорожного движения и игнорировал требования полиции. Возник конфликт, в ходе которого мужчина и женщина начали применять к патрульным силам. В результате инцидента правоохранитель выстрелил.
- Мужчиной оказался бизнесмен Джумбери Силогава – он погиб сразу. Правоохранители открыли уголовное производство из-за посягательств на жизнь патрульных. Объявили подозрение спутнице Силогавы пока неизвестно.
- В результате столкновения у патрульной переломан нос и кости лица – она пробыла в больнице 2 дня. Состояние здоровья полицейского, выстреливший в Силогаву врачи оценивают как средней тяжести. Пока его отправили под круглосуточный домашний арест – рассмотрение дела продолжается.