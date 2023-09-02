Нагадаємо, що раніше у Дніпрі виник конфлікт з поліцейськими, який закінчився стріляниною – загинув чоловік. Патрульному вже обрали запобіжний захід – його відправили під цілодобовий домашній арешт.
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Образи поліції та вибачення
Один з дніпрян на залізничному вокзалі записав відео з погрозами співробітникам правоохоронних органів. Зокрема, а опублікованому записі він називав поліцію "мусорами ї***ими" та "тварями". Хлопець стверджував, що правоохоронців ненавидять як дагестанці, так і українці.
Однак незадовго після цього у мережі з'явилося відео з вибаченням. На фоні стіни 22-річний Ярослав стверджує, що був п'яний та просить вибачення у всіх співробітників поліції. Юнак додав, що "більше так не буде".
Вибачення після образ поліцейських: дивіться відео
Також виразити своє невдоволення у грубій формі вирішив і ще один дніпрянин. 20-річний Сергієнко Кирил виклав відео зі зверненням до української поліції у грубій формі. Юнак назвав правоохоронців "пі****сами" та заявив, що нібито буде їх "ламати як всі очікують".
Однак запалу хлопця виставило ненадовго. Згодом Кирил виклав на своїй сторінці в Instagram сторіс, де напівоголений просить пробачення за те, що образив "нашу доблесну поліцію".
Другий хлопець також вибачився: дивіться відео
Патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі: що відомо
- 29 автомобіль з чоловіком, жінкою та 2 дітьми порушив правила дорожнього руху та ігнорував вимоги поліції. Виник конфлікт, у ході якого чоловік та жінка почали застосовувати до патрульних силу. Внаслідок цього інциденту правоохоронець вистрілив.
- Чоловіком виявився бізнесмен Джумбері Сілогава – він загинув одразу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через посягання на життя патрульних. Чи оголосили підозру супутниці Сілогави наразі невідомо.
- Внаслідок сутички у патрульної переламаний ніс та кістки обличчя – вона пробула у лікарні 2 дні. Стан здоров'я поліцейського, який вистрілив в Сілогаву лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Наразі його відправили під цілодобовий домашній арешт – розгляд справи триває.