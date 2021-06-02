Маленькие реки вышли из берегов, например, Гнилокиш на левом берегу Днепра. Местами ее уровень достигает выше колена, поэтому перейти можно разве что в рыбацких сапогах.

Предыстория непогоды В Украине бушует циклон: Юг страны залило дождям – фото последствий сокрушительной непогоды

Что известно о реке, которая вышла из берегов

Инцидент произошел в Амур-Нижнеднепровском районе.

Улицу Гусиную затопило полностью: там где ездили авто и ходили пешеходы, теперь – сплошная глубокая лужа.

Река в городе: видео

Какая ситуация на дорогах в Днепре

Неподалеку от набережной авто рассекают большие лужи как крейсеры.

Плывут авто в Днепре: видео

А это уже правый берег города, но ситуация так же неутешительна для водителей и пешеходов.

Воды – по бордюры: видео

Обратите внимание! Из-за обильных дождей в городе даже просели трамвайные пути. Из-за этого электротранспорт кардинально меняет схему движения. Временно не будет курсировать трамвай №1 на участке от ЦУМа до площади Соборной по проспекту Яворницкого.