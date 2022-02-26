В Днепре создали единый канал для сообщений о диверсантах и подозрительных лицах

Сотрудники Днепровского горсовета обнародовали срочное обращение. Горожан предупредили о едином канале для сообщений о диверсантах.

Соответствующую информацию обнародовали на фейсбук-странице мэрии Днепра в 14:15. Для обитателей Днепра действуют несколько телефонных номеров.

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В горсовете призвали сообщать о подозрительных лицах и диверсантах на единую линию. Принимают обращение и относительно выявления вертолетов и отметок.

Звонить по единому каналу Днепра можно по нескольким номерам:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Просьба звонить только на указанные номера. В то же время Днепровский городской совет благодарен всем днепрянам за бдительность,

– отметили в мэрии.

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