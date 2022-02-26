В Днепре создали единый канал для сообщений о диверсантах и подозрительных лицах
Источник:Днепровский городской совет
Сотрудники Днепровского горсовета обнародовали срочное обращение. Горожан предупредили о едином канале для сообщений о диверсантах.
Соответствующую информацию обнародовали на фейсбук-странице мэрии Днепра в 14:15. Для обитателей Днепра действуют несколько телефонных номеров.
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В горсовете призвали сообщать о подозрительных лицах и диверсантах на единую линию. Принимают обращение и относительно выявления вертолетов и отметок.
Звонить по единому каналу Днепра можно по нескольким номерам:
- (056) 732-12-12;
- (095) 732-12-12;
- (096) 732-12-12;
- (073) 732-12-12.
Просьба звонить только на указанные номера. В то же время Днепровский городской совет благодарен всем днепрянам за бдительность,
– отметили в мэрии.
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