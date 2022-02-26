Відповідну інформацію оприлюднили на фейсбук-сторінці мерії Дніпра о 14:15. Для жителів Дніпра діють кілька телефонних номерів.

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У міськраді закликали повідомляти про підозрілих осіб та диверсантів на єдину лінію. Приймають звернення і щодо виявлення гелікоптерів та відміток.

Телефонувати по єдиному каналу Дніпра можна за кількома номерами:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Прохання телефонувати лише на вказані номери. Водночас Дніпровська міська рада вдячна усім дніпрянам за пильність,

– зазначили у мерії.



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