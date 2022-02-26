Відповідну інформацію оприлюднили на фейсбук-сторінці мерії Дніпра о 14:15. Для жителів Дніпра діють кілька телефонних номерів.

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У міськраді закликали повідомляти про підозрілих осіб та диверсантів на єдину лінію. Приймають звернення і щодо виявлення гелікоптерів та відміток.

Телефонувати по єдиному каналу Дніпра можна за кількома номерами:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Прохання телефонувати лише на вказані номери. Водночас Дніпровська міська рада вдячна усім дніпрянам за пильність,
– зазначили у мерії.


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