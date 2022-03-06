В Днепре – тревога: срочно в укрытие

В Днепре по состоянию на 17:02 6 марта раздается сигнал воздушной тревоги. Людей призывали срочно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

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Внимание! Объявлена тревога, всем пройти в укрытие,

– говорится в сообщении.

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