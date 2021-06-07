Но, к сожалению, 7 июня парень умер в реанимации областной детской клинической больницы. Ранее сообщали, что парень находился на аппарате ИВЛ из-за ожога дыхательных путей.
Предыстория В Днепре школьник поджег себя ради видео: каково состояние 12-летнего сейчас
Что известно об инциденте
- По информации в СМИ, 12-летний парень вместе с другом нашел бутылку легковоспламеняющейся жидкости.
- Вероятно, они решили ее поджечь. Но бутылка выскользнула, брызги попали на парня, а потом загорелись.
- По другой версии – школьник решил поджечь себя, чтобы снять видео для соцсетей.
- Парня доставили в больницу с сильными ожогами – были повреждены более 40% тела и дыхательные пути.
- На родителей открыто уголовное дело за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
- Им грозит от 2 до 5 лет заключения.
- Идет следствие.