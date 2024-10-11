Мужчина размахивал ножом на железнодорожном вокзале в Днепре: что известно об инциденте

Вечером 11 октября появилась информация, что в Днепре мужчина в форме на железнодорожном вокзале размахивает ножом. Также он не подпускает к себе полицейских.

Эту информацию 24 Каналу подтвердила пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская. В частности, она рассказала, что мужчина пытался броситься под поезд.

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Что известно об инциденте на вокзале

Около 17:30 в местных телеграмм-каналах Днепра начала распространяться информация, что на железнодорожном вокзале мужчина в форме размахивает ножом и не подпускает к себе полицейских.

Мужчина размахивает ножом на вокзале в Днепре: смотрите видео

Старчевская рассказала, что это военнослужащий с контузией, который немного выпил. Она также сообщила, что мужчина пытался броситься под поезд, но его вытащили.

В конце концов у мужчины удалось забрать нож, а на место инцидента были вызваны ВСП и врачи.