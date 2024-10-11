Цю інформацію 24 Каналу підтвердила речниця Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська. Зокрема, вона розповіла, що чоловік намагався кинутися під поїзд.

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Що відомо про інцидент на вокзалі

Близько 17:30 у місцевих телеграм-каналах Дніпра почала ширитися інформація, що на залізничному вокзалі чоловік у формі розмахує ножем та не підпускає до себе поліцейських.

Чоловік розмахує ножем на вокзалі у Дніпрі: дивіться відео

Старчевська розповіла, що це військовослужбовець із контузією, який трохи випив. Вона також повідомила, що чоловік намагався кинутися під поїзд, але його витягнули.

Зрештою у чоловіка вдалося забрати ніж, а на місце інциденту було викликано ВСП та лікарів.