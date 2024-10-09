Близько 16:00 9 жовтня в мережі з'явилося відео, на якому пасажири масово виходять із вагона метро, через те, що невідомий вкинув туди предмет, схожий на міну.

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Несміший жарт від малолітнього порушника

На місце події негайно прибули вибухотехніки Главку поліції та слідчо-оперативна група управління поліції в метрополітені. Спеціалісти обстежили предмет та встановили, що це фільтруючо-поглинаюча коробка до протигаза, яка не несе небезпеки.

Також, правоохоронці встановили "жартівник", який закинув предмет до вагона метро. Ним виявився 10-річний школяр, який у такий спосіб школяр хотів пожартувати над пасажирами та не задумувався про наслідки своїх дій.

Поліцейські склали адміністративний протокол у відношенні матері хлопця щодо невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Зі школярем тим часом провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних вчинків у майбутньому.