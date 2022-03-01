В Днепре – воздушная тревога

В Днепре раздаются сирены. Объявили воздушную тревогу, поэтому людям необходимо бежать в укрытие.

Сирены завыли около 8:22. Подчеркиваем, что следует придерживаться простых правил, которые спасают жизни.

Важно Харьков – воздушная тревога: немедленно в укрытие

Из укрытий выходить ни в коем случае нельзя, пока не объявят отбой тревоги.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!