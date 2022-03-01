В Днепре – воздушная тревога
1 марта 2022 , 08:27Читати новину українською
Источник:"Суспільне Дніпро"
В Днепре раздаются сирены. Объявили воздушную тревогу, поэтому людям необходимо бежать в укрытие.
Сирены завыли около 8:22. Подчеркиваем, что следует придерживаться простых правил, которые спасают жизни.
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Из укрытий выходить ни в коем случае нельзя, пока не объявят отбой тревоги.
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