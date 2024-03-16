Сейчас уровень опасности гидрологических явлений отмечен как І (желтый). По данным на 16 марта, аварийных подтоплений по городу не наблюдается.

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В Днепре поднялся уровень воды

За последние 7 дней уровень Днепра в столице повысился более чем на 60 сантиметров. Наблюдаются значительные колебания уровня воды в течение суток.

Это повышение уровня воды и значительные колебания вызваны увеличением сбросов воды из Киевского водохранилища из-за весеннего таяния снега. Это привело к начальному затоплению пойм и низменных прибрежных территорий.

Уровень опасности гидрологических явлений в Киеве отмечен как І (желтый). Сейчас, аварийных подтоплений по городу не наблюдается. Промышленные объекты и жилые районы города не находятся в зоне риска.

Мониторинг ситуации с половодьем продолжается. По прогнозам Укргидрометцентра, уровень Днепра в Киеве в течение следующих дней будет оставаться выше уровня начального затопления пойм и низменных прибрежных территорий.

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