Наразі рівень небезпеки гідрологічних явищ відзначений як І (жовтий). За даними на 16 березня, аварійних підтоплень по місту не спостерігається.
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У Дніпрі піднявся рівень води
За останні 7 днів рівень Дніпра у столиці підвищився на понад 60 сантиметрів. Спостерігаються значні коливання рівня води протягом доби.
Це підвищення рівня води і значні коливання викликані збільшенням скидів води з Київського водосховища через весняне танення снігу. Це призвело до початкового затоплення заплав та низинних прибережних територій.
Рівень небезпеки гідрологічних явищ у Києві відзначений як І (жовтий). Наразі, аварійних підтоплень по місту не спостерігається. Промислові об'єкти та житлові райони міста не перебувають у зоні ризику.
Моніторинг ситуації з водопіллям триває. За прогнозами Укргідрометцентру, рівень Дніпра у Києві протягом наступних днів залишатиметься вище рівня початкового затоплення заплав і низинних прибережних територій.
Інші новини Києва
- Правоохоронці затримали шахраїв, які видавали себе за працівників ТЦК та СП. За час своєї діяльності чоловікам вдалося обдурити підприємця на 1,7 мільйона гривень. Спочатку вони продали постраждалому "білий" квиток, а після почали погрожувати йому військовою службою, щоб той платив їм більше грошей. Чоловіки тероризували підприємця фейковими документами та скриншотами.
- Раніше також з'являлася інформація, що у Києві викрили злочинну групу, яка організовувала оборудки з одягом та спорядженням для однієї з бригад територіальної оборони міста. Військове майно незаконно списували, а потім продавали. За даними слідства державного бюро розслідувань, зловмисники викрали бронежилети, шоломи, зимові й літні комплекти одягу та взуття на щонайменше 3,6 мільйона гривень.
- У Києві МОЗ оголосило про перевірку місцевих ВЛК. Це пов'язано зі збільшенням кількості скарг, які МОЗ отримує останнім часом. Міністр охорони здоров'я вважає, що ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, мають припинитися.