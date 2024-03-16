Наразі рівень небезпеки гідрологічних явищ відзначений як І (жовтий). За даними на 16 березня, аварійних підтоплень по місту не спостерігається.

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У Дніпрі піднявся рівень води

За останні 7 днів рівень Дніпра у столиці підвищився на понад 60 сантиметрів. Спостерігаються значні коливання рівня води протягом доби.

Це підвищення рівня води і значні коливання викликані збільшенням скидів води з Київського водосховища через весняне танення снігу. Це призвело до початкового затоплення заплав та низинних прибережних територій.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ у Києві відзначений як І (жовтий). Наразі, аварійних підтоплень по місту не спостерігається. Промислові об'єкти та житлові райони міста не перебувають у зоні ризику.

Моніторинг ситуації з водопіллям триває. За прогнозами Укргідрометцентру, рівень Дніпра у Києві протягом наступних днів залишатиметься вище рівня початкового затоплення заплав і низинних прибережних територій.

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