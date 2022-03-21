В Днепре задержали диверсанта, который передавал данные об ВСУ оккупантам
21 марта 2022 , 14:14Читати новину українською
Источник:Офис Генпрокурора
Украинские силовики задержали в Днепре диверсанта, сливавшего данные российским оккупантам. Предателя уже заключили под стражу.
Диверсант работал на спецслужбе РФ
Диверсантом оказался житель Днепра, сообщавший представителям спецслужбы РФ важную информацию.
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По данным следствия, мужчина передавал оккупантам информацию о:
- пути передислокации военной техники ВСУ;
- местах расположения воинских частей и блокпостов;
- расположении систем ПВО.
Целью слива информации было нанесение авиационных ударов оккупантов.
Кроме того диверсант работал на российскую пропаганду. Он распространял фотографии и видео с антиукраинской пропагандой. Во время обыска у него обнаружены корпус ручной гранаты и запал.
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