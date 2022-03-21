В Днепре задержали диверсанта, который передавал данные об ВСУ оккупантам

Украинские силовики задержали в Днепре диверсанта, сливавшего данные российским оккупантам. Предателя уже заключили под стражу.

Диверсант работал на спецслужбе РФ

Диверсантом оказался житель Днепра, сообщавший представителям спецслужбы РФ важную информацию.

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По данным следствия, мужчина передавал оккупантам информацию о:

пути передислокации военной техники ВСУ;

местах расположения воинских частей и блокпостов;

расположении систем ПВО.

Целью слива информации было нанесение авиационных ударов оккупантов.

Кроме того диверсант работал на российскую пропаганду. Он распространял фотографии и видео с антиукраинской пропагандой. Во время обыска у него обнаружены корпус ручной гранаты и запал.

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