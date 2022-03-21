Диверсант працював на спецслужби РФ

Диверсантом виявився мешканець Дніпра, який повідомляв представникам спецслужби РФ важливу інформацію.

До речі Збирав дані і передавав ворогу: на Одещині затримали чергового диверсанта

За даними слідства, чоловік передавав окупантам інформацію про:

шляхи передислокації військової техніки ЗСУ;

місця розташування військових частин і блокпостів;

розташування систем ППО.

Метою зливу інформації було завдання авіаційних ударів окупантів.

Окрім того, диверсант працював на російську пропаганду. Він розповсюджував фото та відео з антиукраїнською пропагандою. Під час обшуку у нього виявлено корпус ручної гранати та запал.

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