Диверсант працював на спецслужби РФ
Диверсантом виявився мешканець Дніпра, який повідомляв представникам спецслужби РФ важливу інформацію.
До речі Збирав дані і передавав ворогу: на Одещині затримали чергового диверсанта
За даними слідства, чоловік передавав окупантам інформацію про:
- шляхи передислокації військової техніки ЗСУ;
- місця розташування військових частин і блокпостів;
- розташування систем ППО.
Метою зливу інформації було завдання авіаційних ударів окупантів.
Окрім того, диверсант працював на російську пропаганду. Він розповсюджував фото та відео з антиукраїнською пропагандою. Під час обшуку у нього виявлено корпус ручної гранати та запал.
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