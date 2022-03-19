У диверсанта знайшла пів кілограма вибухової речовини гексоген
СБУ затримали чоловіка, який збирав і передавав Росії фото з розташуванням та оснащенням блокпостів тероборони та прикордонних загонів Одеської області.
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У диверсанта знайшли списки патріотично налаштованих громадян, які допомагають ЗСУ. Відповідну інформацію чоловік відправляв ворогу через телеграм-канал.
У будинку диверсанта провели обшуки та вилучили різні військові засоби зв'язку. Також СБУ знайшла пів кілограма вибухової речовини гексоген.
Затриманий чоловік виявився мешканцем Біляївського району. Його у травні 2022 року нібито завербував бойовик незаконного збройного формування терористичних організацій "Л/ДНР".
Наразі силовики шукають його можливих спільників.
На Одещині спіймали диверсанта / Фото СБУ
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