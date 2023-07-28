В Днепре полиция прикрывала похищение супругов "терробороновцами": руководителям объявили подозрение

В Днепре семь человек похитили людей для получения денежного выкупа. Работники полиции Днепропетровской области разоблачили злоумышленников, но за взятку в 20 тысяч долларов "закрыли глаза" на преступление.

По данным следствия, в марте 2022 года семь жителей Днепра прибыли в квартиру потерпевших. Они выломали двери, представились военнослужащими терробороны города и нанесли потерпевшим телесные повреждения.

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Злоумышленники, не получив деньги, похитили людей

Злоумышленники провели незаконные обыски и требовали у мужчин и женщин 2 тысячи долларов за дальнейшее ненанесение им телесных повреждений, а также завладели надлежащим потерпевшим имуществом.

Не получив денежные средства, они связали потерпевшим руки, лишив возможности свободно передвигаться и перевезли на автомобилях в гаражное помещение.

Под угрозой пыток злоумышленники потребовали деньги якобы в пользу терробороны города.

Соседи потерпевших обратились в полицию

По информации главы МВД Игоря Клименко, соседи потерпевших, ставшие свидетелями преступления, заявили в полицию. После этого, как сообщили в ГБР, нападавшие были разоблачены и задержаны правоохранителями.

Однако некоторые руководители стражей порядка решили за 20 тысяч долларов скрыть это преступление и не привлекать нападающих к уголовной ответственности.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что говорится о работниках полиции одного из районных отделений полиции Днепропетровской области.

Кому из правоохранителей объявили о подозрении

Сотрудники ДБР в тесном взаимодействии с Нацполицией сообщили о подозрении четырем правоохранителям. Один из них уже задержан. В частности, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что задержан руководитель подразделения.

По словам Клименко, объявлено подозрение:

руководителю подразделения,

двум заместителям,

оперативнику.

Четверым правоохранителям объявили о подозрении / Фото Офис генпрокурора

Во время проведения обысков по месту работы сотрудников полиции обнаружен факт укрытия преступления.

Фигуранты раньше уже прикрывали преступления

Кроме того, в ходе документирования преступной деятельности следствие установило, что некоторые фигуранты уже прикрывали таким образом преступления.

В частности, они участвовали в прикрытии убийства человека путем подделки выводов судебно-медицинского эксперта о причинах смерти.