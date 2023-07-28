В Днепре полиция прикрывала похищение супругов "терробороновцами": руководителям объявили подозрение
Источник:Офис генпрокурора
В Днепре семь человек похитили людей для получения денежного выкупа. Работники полиции Днепропетровской области разоблачили злоумышленников, но за взятку в 20 тысяч долларов "закрыли глаза" на преступление.
По данным следствия, в марте 2022 года семь жителей Днепра прибыли в квартиру потерпевших. Они выломали двери, представились военнослужащими терробороны города и нанесли потерпевшим телесные повреждения.
Смотрите также Получил 8 тысяч долларов за "решение" Верховного Суда: глава ГСА замешан в коррупции, – НАБУ
Злоумышленники, не получив деньги, похитили людей
Злоумышленники провели незаконные обыски и требовали у мужчин и женщин 2 тысячи долларов за дальнейшее ненанесение им телесных повреждений, а также завладели надлежащим потерпевшим имуществом.
Не получив денежные средства, они связали потерпевшим руки, лишив возможности свободно передвигаться и перевезли на автомобилях в гаражное помещение.
Под угрозой пыток злоумышленники потребовали деньги якобы в пользу терробороны города.
Соседи потерпевших обратились в полицию
По информации главы МВД Игоря Клименко, соседи потерпевших, ставшие свидетелями преступления, заявили в полицию. После этого, как сообщили в ГБР, нападавшие были разоблачены и задержаны правоохранителями.
Однако некоторые руководители стражей порядка решили за 20 тысяч долларов скрыть это преступление и не привлекать нападающих к уголовной ответственности.
Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что говорится о работниках полиции одного из районных отделений полиции Днепропетровской области.
Кому из правоохранителей объявили о подозрении
Сотрудники ДБР в тесном взаимодействии с Нацполицией сообщили о подозрении четырем правоохранителям. Один из них уже задержан. В частности, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что задержан руководитель подразделения.
По словам Клименко, объявлено подозрение:
- руководителю подразделения,
- двум заместителям,
- оперативнику.
Четверым правоохранителям объявили о подозрении / Фото Офис генпрокурора
Во время проведения обысков по месту работы сотрудников полиции обнаружен факт укрытия преступления.
Фигуранты раньше уже прикрывали преступления
Кроме того, в ходе документирования преступной деятельности следствие установило, что некоторые фигуранты уже прикрывали таким образом преступления.
В частности, они участвовали в прикрытии убийства человека путем подделки выводов судебно-медицинского эксперта о причинах смерти.