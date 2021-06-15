Животное сфотографировали и опубликовали 12 июня. У пользователей сети это вызвало крайне полярные эмоции.

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Как отреагировали в сети

На одном из фото, которое обнародовали, видно, что девушка гуляла с окрашенным псом в парке. На других 2 – ехала в общественном транспорте.

Владелица животного, вероятно, несовершеннолетняя. Для чего она покрасила собаку – неизвестно.

Значительная часть комментаторов поста высказались отрицательно. А кое-где их реплики были даже агрессивными. В частности, в некоторых комментариях призывают покрасить лицо этой девушке.

Однако там были и те, кто ее защищает. Они писали о том, что воспринять такой поступок не позволяет "ограниченность" общества.



Девушка гуляет с розовым псом в ​​Днепре / Фото телеграм-канала "Ху***й Днепр"

Какой вред животному от такого

Издание Vgorode пишет, что практика окраски домашних любимцев не нова. Сейчас существует немало красок для животных разных видов. Но чаще всего окраску делают породистым собакам в специальных салонах.

Следует отметить, что в основном специалисты красят только часть шерсти, а не полностью. Это обусловлено тем, что у животного чувствительная кожа и может появиться аллергия.

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Собака может отравиться

Также важно, что собаки и кошки обычно вылизываются. Поэтому химические компоненты могут попасть в желудок.

Если выбрать неправильную краску, может ухудшиться здоровье питомца. Соответственно, красить животных красками для людей – категорически не рекомендуется.