Почти все удары были нацелены на энергоструктуру: гидро- и теплоэлектростанции, распределительные станции, трансформаторы и тому подобное. Об этом в ежедневной сводке на 24 Канале сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Поэтому конкретной целью россиян была именно энергоструктура Украины. Причем враг понимает, что нанести серьезный удар одной такой атакой не может, ведь за 2 года мы мощно укрепили нашу энергосистему. По мнению Свитана, это была показательная атака врага с привлечением около 90 ракет.

Это серьезная массированная атака, но учитывая нанесенный ущерб и количество ракет – она недостаточная для полного отключения энергосистемы. Сейчас это уже нереально для россиян,

– отметил полковник запаса.

Днепровская ГЭС на карте:

Заметим, что Днепровская гидроэлектростанция является крупнейшей в Украине.

Тактика ударов крылатыми ракетами

Во время массированной атаки Россия использовала ракеты различного типа, в частности, крылатые, баллистические и зенитные управляемые. Как отметил Свитан, крылатые ракеты враг использовал для ударов по трансформаторным подстанциям, линиям электропередач, которые не прикрываются системами ПВО. Ведь у нас недостаточная плотность для этого.

Россияне несколько десятков ракет использовали именно по этим объектам. Сейчас уточняются повреждения. Думаю, за несколько дней линии электропередач восстановят,

– сказал военный эксперт.



Какие ракеты использовала Россия во время массированной атаки / Инфографика Воздушных сил

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