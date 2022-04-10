Днепропетровщина стала главным гуманитарным центром для обеспечения фронта, – Тимошенко

С началом войны Днепропетровщина превратилась в главный гуманитарный хаб, поддерживающий Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Черниговскую области.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко после посещения Днепра.

Он сообщил, что от области на фронт было направлено уже более 109 тысяч пищевых наборов.

"Их обеспечивает склад упаковки гуманитарной помощи при гумштабе областной военной администрации. Здесь очень эффективно построена логистика. Такими темпами Днепропетровщина сможет обеспечить большинство фронтовых регионов", – отметил Тимошенко.

Еще одним эффективным центром помощи в Днепре является координационный штаб волонтеров, где ежедневно работают сотни людей. Они собирают помощь для бойцов и вынужденных переселенцев.

В Днепр, в свою очередь, гуманитарная помощь поступает из других регионов нашей страны. Так, с запада Украины в город Укрзализныцей передано 4 000 тонн гуманитарки.

"Днепряне – крутые! В штабе царит единство, четкость, желание помочь", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил о том, что в Харьков ежедневно поступает по 300 тонн гуманитарной помощи.