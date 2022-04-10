Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко після відвідування Дніпра.

Він повідомив, що від області на фронт було направлено вже понад 109 тисяч харчових наборів.

"Їх забезпечує склад пакування гуманітарної допомоги при гумштабі обласної військової адміністрації. Тут дуже ефективно побудована логістика. Такими темпами Дніпропетровщина зможе забезпечити більшість фронтових регіонів", – зазначив Тимошенко.

Ще одним ефективним осередком допомоги у Дніпрі є координаційний штаб волонтерів, де щоденно працюють сотні людей. Вони збирають допомогу для бійців та вимушених переселенців.

До Дніпра, у свою чергу, гуманітарна допомога надходить з інших регіонів нашої країни. Так, із заходу України до міста Укрзалізницею передано 4 000 тонн гуманітарки.

"Дніпряни – круті! У штабі панує єдність, чіткість, бажання допомогти", – підкреслив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив про те, що до Харкова щоденно надходить по 300 тонн гуманітарної допомоги.