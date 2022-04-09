Днепропетровщина стала гуманитарным хабом: фронтовые регионы получили 109 тысяч пищевых наборов

С начала войны России против Украины гуманитарным хабом стала Днепропетровская область.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что Днепропетровская область сегодня поддерживает Харьковскую, Черниговскую, Донецкую и Луганскую области.

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Во фронтовые регионы было направлено более 109 000 пищевых наборов, которые обеспечивает склад упаковки гуманитарной помощи при гумштабе ОВА,

– сообщил он.

С первого дня войны в Днепр Укрзализныцей доставили 4 тысячи тонн гуманитарной помощи с Запада Украины.

Помощь бойцам и переселенцам

Здесь очень эффективно построена логистика. Такими темпами Днепропетровщина сможет обеспечить большинство фронтовых регионов,

– добавил Тимошенко.

По его словам, в Днепре работает еще одна ячейка помощи. Это координационный штаб волонтеров, где каждый день работают сотни людей. Они собирают помощь военным, а также людям, которым пришлось убегать от российской агрессии.

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