Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що Дніпропетровська область сьогодні підтримує Харківську, Чернігівську, Донецьку та Луганську області.

Читайте також Українці створили чат-бот, в якому кожен може допомогти волонтерам на місцях: як це зробити

У фронтові регіони було направлено понад 109 000 харчових наборів, які забезпечує склад пакування гуманітарної допомоги при гумштабі ОВА,

– повідомив він.

З першого дня війни до Дніпра Укрзалізницею доставили 4 тисячі тонн гуманітарної допомоги із Заходу України.

Допомога бійцям та переселенцям

Тут дуже ефективно побудована логістика. Такими темпами Дніпропетровщина зможе забезпечити більшість фронтових регіонів,

– додав Тимошенко.

За його словами, у Дніпро працює ще один осередок допомоги. Це координаційний штаб волонтерів, де щодня працюють сотні людей. Вони збирають допомогу військовим, а також людям, яким довелось втікати від російської агресії.

Дивіться вечірнє звернення Зеленського за 9 квітня: відео