Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що Дніпропетровська область сьогодні підтримує Харківську, Чернігівську, Донецьку та Луганську області.
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У фронтові регіони було направлено понад 109 000 харчових наборів, які забезпечує склад пакування гуманітарної допомоги при гумштабі ОВА,
– повідомив він.
З першого дня війни до Дніпра Укрзалізницею доставили 4 тисячі тонн гуманітарної допомоги із Заходу України.
Допомога бійцям та переселенцям
Тут дуже ефективно побудована логістика. Такими темпами Дніпропетровщина зможе забезпечити більшість фронтових регіонів,
– додав Тимошенко.
За його словами, у Дніпро працює ще один осередок допомоги. Це координаційний штаб волонтерів, де щодня працюють сотні людей. Вони збирають допомогу військовим, а також людям, яким довелось втікати від російської агресії.
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