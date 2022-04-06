На Днепропетровщине депутат одного из сельсоветов под видом гумпомощи присвоил арсенал оружия

Депутат одного из сельских советов в Днепропетровской области получил оружие под видом гуманитарной помощи. В частности, полицейские обнаружили автоматы и гранаты.

Автоматы и боеприпасы 51-летний депутат хранил на территории собственного фермерского хозяйства. Об этом сообщили в Национальной полиции 6 апреля.

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Правоохранители установили, что арсенал оружия попал в народный избранник вместе с гуманитарной помощью, поступившей из других областей Украины,

– говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства мужчину полицейские обнаружили и изъяли:

автомат АКС и 9 магазинов к нему;

почти 600 патронов калибром 7,62 миллиметра;

свыше 100 патронов калибром 5,45 миллиметра;

5 корпусов гранат РГД-5;

3 впали в гранат;

дуло к пулемету Калашникову;

2 гранатометы РПГ-22;

сигнальная шашка.

Оружие, которое прятал депутат / Фото Нацполиции

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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