На Днепропетровщине перекрыли часть трассы из-за разрушения моста: как объехать

Как сообщает Укравтодор, в настоящее время движение по автотрассе Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье полностью перекрыто. Водителям советуют избегать поездок в указанном направлении.

Причина перекрытой трассы – разрушение моста возле села Марьянское (км 178+829).

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Как объехать:

По информации Укравтодора, движение от села Марьянское к селу Чертомлык запрещено. Объехать этот участок можно по автотрассе Т-04-32 через населенные пункты Чкалово, Лошкаревка, Малософиевка.

В Укравтодоре призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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