В Днепропетровской области прогремел мощный взрыв, его слышали даже на Запорожье.

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Враг мог ударить баллистикой по Днепропетровщине

Около 12:00 Воздушные силы анонсировали угрозу баллистики для Донбасса, Запорожья, Харьковщины и Днепропетровщины. Где-то в 14:50 в Днепропетровской области раздался взрыв такой силы, что его отголосок можно было услышать на Запорожье. Официальной информации о взрыве пока нет. О нем пишут мониторинговые каналы.

В 15:03 угроза баллистики исчезла для Днепра и Харькова. Отбой для Запорожья еще не давали.

Обратите внимание! В 10:29 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для всей Украины, связанной со взлетом Миг-31К с аэродрома Саваслейка. Она длилась около четырех часов. Отбой дали в 14:09.

Россия ударила "Шахедами" по Никополю: есть погибший

Сегодня днем Днепропетровщина была также и под атакой "Шахедов". Как сообщили в Днепровской ОВА, после обеда противник нанес удары по Никополю двумя дронами-камикадзе.

В результате атаки погибла 67-летняя женщина. Осколочные ранения получил мужчина 68 лет. Его госпитализировали. Последствия еще уточняются.

Также известно, что днем силы ПВО сбили российский беспилотник в Криворожском районе.

Игнат объяснил, почему тревога продолжалась так долго

Три часа воздушной тревоги – явление довольно необычное. По словам спикера Воздушных сил, вражеский МиГ находился в воздухе больше времени, чем обычно, потому что противник изменил задание. Сейчас оккупанты отрабатывают дозаправку в воздухе, поэтому время пребывания в полете увеличивается почти вдвое. Впрочем, говорит Юрий Игнат, это не значит отсутствие опасности и советует гражданам воспользоваться укрытием во время воздушных тревог.

Ночная атака оккупантов: что известно