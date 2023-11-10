В Днепропетровской области прогремел мощный взрыв, его слышали даже на Запорожье.
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Враг мог ударить баллистикой по Днепропетровщине
Около 12:00 Воздушные силы анонсировали угрозу баллистики для Донбасса, Запорожья, Харьковщины и Днепропетровщины. Где-то в 14:50 в Днепропетровской области раздался взрыв такой силы, что его отголосок можно было услышать на Запорожье. Официальной информации о взрыве пока нет. О нем пишут мониторинговые каналы.
В 15:03 угроза баллистики исчезла для Днепра и Харькова. Отбой для Запорожья еще не давали.
Россия ударила "Шахедами" по Никополю: есть погибший
Сегодня днем Днепропетровщина была также и под атакой "Шахедов". Как сообщили в Днепровской ОВА, после обеда противник нанес удары по Никополю двумя дронами-камикадзе.
В результате атаки погибла 67-летняя женщина. Осколочные ранения получил мужчина 68 лет. Его госпитализировали. Последствия еще уточняются.
Также известно, что днем силы ПВО сбили российский беспилотник в Криворожском районе.
Игнат объяснил, почему тревога продолжалась так долго
Три часа воздушной тревоги – явление довольно необычное. По словам спикера Воздушных сил, вражеский МиГ находился в воздухе больше времени, чем обычно, потому что противник изменил задание. Сейчас оккупанты отрабатывают дозаправку в воздухе, поэтому время пребывания в полете увеличивается почти вдвое. Впрочем, говорит Юрий Игнат, это не значит отсутствие опасности и советует гражданам воспользоваться укрытием во время воздушных тревог.
Ночная атака оккупантов: что известно
- В ночь на 10 ноября россияне запустили по Украине 6 ударных беспилотников, а также две авиационные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 5 "Шахедов" и 1 ракету.
- В Киевской области, в частности, тревога длилась почти полтора часа. За это время там активно работала противовоздушная оборона. Попаданий и пострадавших нет.
- В Черкасской обломки вражеского дрона упали в частном секторе – повреждены несколько домов.
- Юрий Игнат объяснил, почему на Западе сбивать дроны противника сложнее, чем в других регионах. Дело в рельефе. Если в южных регионах преобладает равнинная местность, то на западе – холмы и леса, а это усложняет видимость вражеских целей.