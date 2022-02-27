На Днепропетровщине снова заработают охотничьи магазины, – Филатов

Война России против Украины показала, как важно иметь оружие для самозащиты. Борис Филатов объявил, что охотничьи магазины с 27 февраля снова откроют свои двери.

Во время брифинга городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что с 27 февраля в городе снова заработают охотничьи магазины. Так что можно будет беспрепятственно покупать оружие и патроны для самозащиты, передает 24 канал.

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Охотничьи магазины в Днепре снова откроются

До этого такие магазины были закрыты во избежание случаев мародерства. Но учитывая, какую мы видим самоорганизацию людей, сейчас их открывают,

– сказал Филатов.

Мэр подчеркнул, что это решение областной военной администрации. Его уже подписал ее руководитель Валентин Резниченко.

Также он успокоил горожан. Филатов подчеркнул, что по состоянию на 11.00 ситуация в Днепре неизменна.

"Ситуация в Днепре стабильна, мы готовимся и укрепляемся. Все администрации работают вместе. Очень благодарим волонтеров и территориальную оборону за их работу", – подчеркнул он.

Мэр отметил, что в Днепре частные предприятия приобщаются к работе. Речь идет об изготовлении бетонных блоков, а также противотанковых "ежей".

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