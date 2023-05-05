Ночью россияне атаковали Днепропетровщину дронами: сколько удалось уничтожить

Ночь 5 мая для Днепропетровщины оказалась непростой. Россияне выпустили несколько беспилотников по области.

Однако наши силы ПВО сработали отлично. Но Никополь снова пострадал от тяжелой артиллерии.

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В Днепропетровской области уничтожили дроны

Наши защитники из ВзК "Восток" ликвидировали вражеские БПЛА. Силы ПВО сбили над областью два дрона оккупантов.

Но ночь оказалась непростой для жителей Никополя – враг ударил по городу из тяжелой артиллерии. Оккупанты попали по домам мирных людей. Изуродовали 10 частных домов, хозяйственное сооружение, газопроводы и электросети. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрела Никополя / фото Николай Лукашук

Уничтожение дрона над Киевом: что известно