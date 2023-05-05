Ночью россияне атаковали Днепропетровщину дронами: сколько удалось уничтожить
5 мая 2023, 08:27Читати новину українською
Источник:Николай Лукашук
Ночь 5 мая для Днепропетровщины оказалась непростой. Россияне выпустили несколько беспилотников по области.
Однако наши силы ПВО сработали отлично. Но Никополь снова пострадал от тяжелой артиллерии.
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В Днепропетровской области уничтожили дроны
Наши защитники из ВзК "Восток" ликвидировали вражеские БПЛА. Силы ПВО сбили над областью два дрона оккупантов.
Но ночь оказалась непростой для жителей Никополя – враг ударил по городу из тяжелой артиллерии. Оккупанты попали по домам мирных людей. Изуродовали 10 частных домов, хозяйственное сооружение, газопроводы и электросети. К счастью, обошлось без пострадавших.
Последствия обстрела Никополя / фото Николай Лукашук
Уничтожение дрона над Киевом: что известно
- Вечером 4 мая Киев атаковали дроны. Силы ПВО сбили объект над столицей.
- Взрывная волна в результате падения беспилотника повредила здание торгового центра. Пожар возник на первом этаже 4-этажного здания ТЦ.
- В результате поражения обломков летательного аппарата взрывная волна разрушила декоративные внешние элементы здания и стекла. Несущие конструкции не повреждены. Потерпевших нет.
- Кстати, обломки дрона упали возле вокзала.
- Напомним, что ночью 4 мая Россия выпустила по Украине 24 дрона-камикадзе типа "Шахид". В Киеве все БПЛА сбила ПВО. Однако в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы обломки дронов упали возле 10 домов.