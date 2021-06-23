Это случилось 22 июня в селе Андреевка. К спасателям из-за трагедии обратились примерно в 14:20.
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Спасатель возле реки, где утонул мальчик / Фото ГСЧС Днепропетровщины
Когда нашли тело
- На место сразу поехали 4 специалистов.
- Они начали обследовать дно реки Гайчур.
- В общем обследовали 50 квадратных метров дна.
- Кроме этого, осмотрели 1,5 километров береговой линии.
- Тело мальчика нашли в 16:43.
- Оно было на глубине 2 метра.
- После этого приехали медики, которые констатировали смерть.
Поиск затонувшего мальчика в Днепропетровской области: видео ГСЧС
Место события, когда пропавшего уже нашли / Фото ГСЧС Днепропетровщины