Это случилось 22 июня в селе Андреевка. К спасателям из-за трагедии обратились примерно в 14:20.

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Спасатель возле реки, где утонул мальчик / Фото ГСЧС Днепропетровщины

Когда нашли тело

  • На место сразу поехали 4 специалистов.
  • Они начали обследовать дно реки Гайчур.
  • В общем обследовали 50 квадратных метров дна.
  • Кроме этого, осмотрели 1,5 километров береговой линии.
  • Тело мальчика нашли в 16:43.
  • Оно было на глубине 2 метра.
  • После этого приехали медики, которые констатировали смерть.

Поиск затонувшего мальчика в Днепропетровской области: видео ГСЧС

Потонув Хлопчик на Дніпропетровщині пішов купатися та потонув пошуки ДСНС
Место события, когда пропавшего уже нашли / Фото ГСЧС Днепропетровщины