На Днепропетровщине задержали 8 диверсантов: один человек приехал из Москвы

Всех задержанных передали Службе безопасности Украины.

Заметьте Большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины: Монастырский дал несколько советов

На Днепропетровщине задержали 8 диверсантов

В Днепре задержаны 4 человека, которые могут быть причастны к сбору и передаче информации врагу.

Еще трех предполагаемых участников диверсионно-разведывательных групп обнаружили в Кривом Роге.

В городе Новомосковск полицейские разоблачили женщину, которая активно призывала к свержению украинской власти и агитировала за "русский мир".

Причиной для задержания изменников стало наличие карты территории с отметками, фото и видео улиц города с обозначением заводов и стратегических объектов, переписки в мессенджерах о количестве блокпостов и места их расположения.

По предварительной информации один из мужчин в конце декабря приехал из Москвы и поселился на Днепропетровщине.

Кроме того, около моста в Самарском районе правоохранители остановили автомобиль, водитель которого резко изменил направление движения и пытался скрыться от полиции. В ходе проверки в мобильном телефоне обнаружили многочисленные чаты с россиянами. Также лицо имело при себе около 200 тысяч гривен. На все вопросы отвечал неуверенно и сбивчиво.

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