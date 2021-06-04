О том, что последствия непогоды начали ликвидировать, сообщили 4 июня. Общая площадь подтопления составляет 41 квадратный километр.

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В области частично затопило 90 домов и 151 домохозяйство. Из-за сильных дождей вышла из берегов река Гнилокиш.



Спасатели пьют чай на месте ликвидации последствий непогоды / Фото Андрея Кульбач

К счастью, в результате этого никто не пострадал. Спасателям пришлось с помощью специальной техники откачивать воду. Они откачали более 32 тысяч кубометров воды.

Как сообщило издание "Днепр оперативный", в 16 населенных пунктах примерно 3 тысячи абонентов остались без электроэнергии. Также СМИ написали, что уже начали расчищать канал реки, вышедшей из берегов.



ГСЧС откачивает воду после ливня в Днепре / Фото D1

Мужчина застрял в дождевой решетке

В Патрульной полиции Днепропетровщины сообщили, что примерно в час ночи на проспекте Гагарина в Днепре заметили мужчину, который провалился одной ногой в сток для воды.

Он сам не смог оттуда выбраться, поэтому ему помогли. Впоследствии оказалось, что в воде остался его кроссовок. Мужчина рассказал, что провел в ловушке примерно 30 минут.

Обратите внимание! В Днепре после ливня 2 июня на улицах заметили мужчину, который плавал по дороге на байдарке. Также в тот день сообщили о последствиях ливней в области. В частности, в городе Новомосковск начал разрушаться автомобильный мост. В нем размыло землю возле одной из основ.