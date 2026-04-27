На одном из направлений позиции Украины и России расположены вперемешку: обзор фронта от ISW

Оккупанты пытаются "просачиваться" на разных направлениях. Украинские силы проводят ограниченные контратаки.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, оккупанты продолжают использовать тактику инфильтраций. Значительных изменений линий фронта нет.

Смотрите также "Едва живой у меня лежит": в ГУР рассказали, как россияне оставляют умирать раненых оккупантов

Где россияне проводят инфильтрации?

Российские войска провели инфильтрацию в Сумской области.

Геолоцированные кадры, опубликованные 24 апреля, показывают, как украинские силы наносят удар по российской позиции в юго-восточной части Кондратовки (на север от города Сумы).

Оккупанты продолжают проводить инфильтрационные миссии в Константиновке и вокруг нее.

Геолоцированные кадры, опубликованные 25 и 26 апреля, демонстрируют как Силы обороны бьют по позициям в северо-восточной и юго-западной частях Константиновки, а также на южных окраинах города после того, как туда инфильтрировались оккупанты.

Геолоцированные кадры за 25 апреля также показывают удары украинских сил по позициям в восточной части Длинной Балки и на юг от Степановки (оба населенных пункта на юго-запад от Константиновки) после того, как туда проникли россияне.

Российские войска закрепляются в ранее инфильтрированных районах на Александровском направлении, тогда как украинские силы продолжают там контратаки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 26 апреля, что оккупанты удерживают Березовое и южную часть Новогригорьевки (оба населенных пункта на юго-восток от Александровки). Ранее российское военное командование перебросило подкрепление в районы Березового и Новогригорьевки, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских сил.

Машовец также заявил, что украинские силы освободили Вороное (на юго-восток от Александровки).

Линия фронта на Гуляйпольском направлении остается динамичной и нестабильной. На запад и северо-запад от Гуляйполя российские и украинские позиции размещены вперемешку.

Машовец сообщил 26 апреля, что российские малые пехотные группы действуют на западу от Гуляйпольского (юго-запад от Гуляйполя), между Гуляйпольским и Новоселовкой (на запад от Гуляйпольского), на запад от Горького (на запад от Гуляйполя), на западу от Доброполья, а также вблизи Верхней Терсы и Воздвижевки (все – на северо-запад от Гуляйполя).

Тем временем украинские силы одновременно удерживают позиции на северо-запад от Сладкого (северо-восток от Гуляйполя), на восток от Доброполья, на восток и юг от Железнодорожного (на запад от Гуляйполя), а также на северо-западных окраинах самого Гуляйполя.

Заявления Машовца о перемешанных позициях обеих сторон демонстрируют "дырчатый" характер фронта на Гуляйпольском направлении и отсутствие сплошной линии обороны, что привело к смешанному расположению украинских и российских сил.

Обзор военного также свидетельствуют, что российские войска, вероятно, инфильтрировались вокруг имеющихся украинских позиций к западу и северо-западу от Гуляйполя, в центральной и восточной частях Святопетровки, а также на восток и юг от Железнодорожного, а не захватили их, как ISW оценивал ранее.

Боевые действия в Украине / Карты ISW

На каком направлении враг сосредоточил основной удар?

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала заявил, что одним из проблемных участков фронта сейчас является Сумщина. Под контролем россиян там около 350 километров квадратных территории.

Ступак объяснил, что цель врага – не наступление на Сумы, а отвлечение украинского Генштаба.

Россияне пытаются растянуть фронт и заставить Украину перебрасывать людей и технику с других направлений. Главным приоритетом России, по словам эксперта, остается Донецкая область, в частности район Константиновки, Покровска и Мирнограда. Туда, как сообщает разведка, перебросили около 20 тысяч российских резервистов.

Майор НГУ Владимир Назаренко в свою очередь заявляет, что на Покровском направлении россияне ежедневно давят и пытаются просочиться между украинскими позициями малыми группами.

По словам офицера, враг компенсирует технологическое отставание большим количеством пехоты. В бой бросают быстро подготовленных мобилизованных, наемников и осужденных, которых обучают всего 2 – 4 недели. Они двигаются через посадки, блиндажи и укрытия, пытаясь продавить оборону массой. Назаренко отметил, что большинство таких штурмов Силы обороны срывают еще на подходе.