Россияне не прекращают попытки штурмовать украинские позиции по всей линии фронта. Украинские бойцы всеми силами сдерживают враждебные действия, чтобы не допустить ухудшения положения на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Как военные комментируют ситуацию на границе Донецкой и Днепропетровской областей?

По словам Трегубова, вражеское давление в направлении Днепропетровской области пока достаточно серьезное. Россияне пытаются постоянно наносить удары по украинским военным.

В то же время Силы обороны делают все, чтобы прорыва противника на этом направлении не произошло.

По состоянию на сейчас, россияне там сдерживаются, хотя это сдерживание забирает большое количество сил и ресурса,

– отметил Виктор Трегубов.

Смотрите карту фронта на границе Днепропетровской и Донецкой областей / DeepState

К тому же в ОСУВ "Днепр" подчеркнули, что продолжают отслеживать определенные маневры, ротации и усиления российских подразделений в этом и других регионах, однако такую информацию пока не разглашают.

Обратите внимание! По словам главнокомандующего ВСУ Сирского, украинские силы продвигаются на Добропольском направлении. Так, 22 сентября стало известно, что Силы обороны вернули контроль над 7 населенными пунктами и очистили еще 9 от вражеских ДРГ.

Какая ситуация на фронте?