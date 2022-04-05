В Днепропетровской области погибла женщина, которая взяла в руки кассетный боеприпас
5 апреля 2022 , 12:48Читати новину українською
Источник:полиция Днепропетровщины
В Новоселовке в Днепропетровской области погибла 47-летняя местная жительница. Она сама взяла в руки кассетный боеприпас.
Трагедия из-за неосторожности произошла утром 5 апреля. Женщина взорвалась на взрывчатке сразу, когда взяла ее в руки.
Похожее Погибли отец и сын: под Кривым Рогом семья забрала домой боеприпасы
Около 7 часов утра в селе Новоселовка Покровского района. Как установили правоохранители, 47-летняя местная жительница взорвалась на взрывном устройстве, когда взяла его в руки. От полученных ран женщина умерла,
– пишут в полиции.
Правоохранители призывают людей не касаться подозрительных предметов. Как только вы заметили боеприпас, сразу сообщите об этом в ГСЧС и полицию.