В Днепропетровской области сократили комендантский час

В Днепропетровской области решили сменить время комендантского часа. Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы ОВА Валентина Резниченко.

Таким образом в регионе теперь комендантский час будет короче. Нововведения действуют с 29 марта.

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Сократили комендантский час. С сегодняшнего дня он с 21.00 до 6.00 Мы победим!

– подчеркнул Резниченко.

Во время комендантского часа нельзя выходить на улицу. Магазины и заведения закрыты.

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