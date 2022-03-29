В Днепропетровской области сократили комендантский час
29 марта 2022 , 13:53Читати новину українською
Источник:Валентин Резниченко в телеграме
В Днепропетровской области решили сменить время комендантского часа. Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы ОВА Валентина Резниченко.
Таким образом в регионе теперь комендантский час будет короче. Нововведения действуют с 29 марта.
К теме Оккупанты совершили несколько ракетных ударов по Днепропетровской области
Сократили комендантский час. С сегодняшнего дня он с 21.00 до 6.00 Мы победим!
– подчеркнул Резниченко.
Во время комендантского часа нельзя выходить на улицу. Магазины и заведения закрыты.
Вас может заинтересовать, что орки воюют с фермами: смотрите видео