Героизм украинцев пугает русских захватчиков. В Днепрорудном местные герои остановили оккупанта. Люди шли на вражеские танки со словами "Слава Украине" и "Героям слава".
Примите во внимание Российские оккупанты продолжают нести потери в Харькове: видео с места боевых действий
Российские боевики испугались и развернули танки.
Не бойтесь давать отпор захватчикам! Украина побеждает,
– говорится в сообщении
Герои из Днепрорудного заставили танки развернуться: смотрите видео
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