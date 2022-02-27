Героїзм українців лякає російських загарбників. У Дніпрорудному місцеві герої зупинили окупанта. Люди йшли на ворожі танки з словами "Слава Україні" та "Героям слава".

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Російські бойовики злякалися та розвернули танки.

Не бійтеся давати відсіч загарбникам! Україна перемагає,

– мовиться у повідомленні

Герої з Дніпрорудного змусили танки розвернутися: дивіться відео



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