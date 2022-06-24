"На днях выбросили кучу капусты": возле Херсона продолжают гнить целые горы овощей

В Херсонской области продолжают гнить овощи, ведь их невозможно вывезти в другие регионы Украины. Оккупанты задерживают фуры с продукцией.

Требуют ли захватчики взяток – точно неизвестно. Однако то, что они долго упускают, это факт. Об этом 24 канала рассказала журналистка из Херсона Марина Савченко.

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На днях выбросили кучу капусты, которая очень дорога в супермаркетах Украины. Ее выбрасывают, она просто гниет, ведь оккупанты не дают вывозить. Фуры стоят в очереди на выезд, но пока их пропустят – все это сгниет,

– говорит она.

Уехать почти невозможно

По словам журналистки, в Запорожье ежедневно пропускают не более 100 машин. Это и легковые машины, и эвакуационные автобусы, и фуры. "Попасть в эту сотню машин очень тяжело. Поэтому фуры стоят перед Мелитополем и Запорожьем, а время идет, продукция гниет", – объясняет журналистка.

Из Херсона в Запорожье можно ехать несколько суток

"Я ехала три дня. Люди и больше едут, в полях стоят. Проверяют на каждом блокпосту – открывают и все выворачивают. Поэтому так долго. Собственно, их не интересует, там черешня гниет в рефрижераторе, это огурцы, или дети сидят в машине или больные люди", – говорит Марина Савченко.

Оккупанты не пропускали машину с телом погибшего человека

Журналистка рассказала историю местных жителей, пытавшихся вывезти тело погибшего человека. "Оккупанты не пропускали. Этот труп лежал в машине больше суток. Они ждали своей очереди. В жару +30 градусов...", – говорит Марина Савченко.

Россияне запрещают вывозить овощи в Запорожье

Боевики препятствуют вывозу продуктов из временно оккупированного Мелитополя в подконтрольное украинскому правительству Запорожье. Так, на блокпоста в Васильевке фермеры вынуждены выбрасывать помидоры, которые везли на продажу. Россияне запрещают вывозить с оккупированных территорий овощи и фрукты.

Стоит прочесть Колонны авто до сих пор стоят в районе Васильевки: кафиры не выпускают их ни в одну из сторон.

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