Фермеры в Херсонской области выбросили тонны капусты

В социальных сетях все чаще появляются видео, как фермеры в Херсонской области выбрасывают продукты на мусор, сообщает 24 канал. В частности, местным жителям некуда девать капусту, поэтому выбрасывают ее.

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Капусту невозможно продать ни в аннексированном Крыму, ни на оккупированных территориях Херсонской области. Также никто не приезжает с территории Украины, которые находятся под контролем украинского правительства.

На видео, как появилось в соцсетях, женщина показала поле, где местные фермеры выбросили тонны капусты. Она жалуется, что оккупация приносит только ущерб и у людей нет денег для жизни.

Фермеры на Херсонщине выбросили тонны капусты

Россия запрещает вывозить помидоры в Запорожье

Российские военные препятствуют вывозу продуктов из временно оккупированного Мелитополя в Запорожье, контролируемое нашим правительством.

На блокпосту в Васильевке, где в мае застряло около полутысячи автомобилей , фермеры вынуждены выбрасывать тонны овощей, которые везут на продажу из Мелитополя в Запорожье. Россияне запрещают вывозить с оккупированных территорий овощи и фрукты. В мусорнике оказались помидоры.

Фермеры вынуждены выбрасывать тонны овощей

Какая ситуация на оккупированных территориях Херсона

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