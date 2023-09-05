Российские захватчики уничтожили экосистему водохранилища и восстановить ее уже невозможно. Также загрязнение и подтопление территорий разрушило экосистему Черноморского биосферного заповедника. Как выглядит сейчас дно водохранилища показал фотограф.
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Какое сейчас дно Каховского водохранилища
Фотограф показал, как выглядит дно водохранилища, в частности, там уже где-то заросла густая трава, кое-где остались моллюски.
Кроме того, автор показал, как выглядит Гирлянская дорога, которой пользовались в далеких 1956 – 1957 годах.
Как выглядит Гирлянская дорога на Херсонщине / Фото Константина Гремляцкого
Не все источники в водохранилище пересохли: смотрите видео
Как выглядит Гирлянский мост: смотрите видео
Дно Каховского водохранилища: смотрите видео
Как выглядит Каховское водохранилище / Фото Константина Гремляцкого
Россия взорвала Каховскую ГЭС: коротко
- Утром 6 июня Украина сообщила, что Россия взорвала Каховскую ГЭС. В результате вода начала затапливать населенные пункты неподалеку. Людей призывали эвакуироваться. Затопление касалось и оккупированных территорий, однако россияне никак не спасали людей.
- Украинская сторона пыталась сделать все, что спасти и эвакуировать мирных. Вода кое-где затопила Херсон, временно оккупированные Олешки и многие другие города и деревни.
- По состоянию на 7 июня в Центре стратегических коммуникаций назвали ущерб в результате подрыва ГЭС: по меньшей мере 17 тысяч человек на подконтрольном Украине правом берегу Днепра потеряли жилье и имущество, а на временно оккупированном левобережье – более 25 000 человек.
- К сожалению, по данным МВД, вода забрала только на подконтрольной Украине территории 17 человек. Из них 13 – умерли в результате утопления, еще 4 – получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации. Пропавшими без вести оставался 31 человек. Детальнее все о трагедии – читайте по ссылке.