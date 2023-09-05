Российские захватчики уничтожили экосистему водохранилища и восстановить ее уже невозможно. Также загрязнение и подтопление территорий разрушило экосистему Черноморского биосферного заповедника. Как выглядит сейчас дно водохранилища показал фотограф.

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Какое сейчас дно Каховского водохранилища

Фотограф показал, как выглядит дно водохранилища, в частности, там уже где-то заросла густая трава, кое-где остались моллюски.

Кроме того, автор показал, как выглядит Гирлянская дорога, которой пользовались в далеких 1956 – 1957 годах.

Как выглядит Гирлянская дорога на Херсонщине / Фото Константина Гремляцкого

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Как выглядит Гирлянский мост: смотрите видео

Дно Каховского водохранилища: смотрите видео

Как выглядит Каховское водохранилище / Фото Константина Гремляцкого

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