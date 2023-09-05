Російські загарбники знищили екосистему водосховища й відновити її вже не можливо. Також забруднення й підтоплення територій зруйнувало екосистему Чорноморського біосферного заповідника. Який вигляд має зараз дно водосховище показав фотограф.
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Яке зараз дно Каховського водосховища
Фотограф показав, який вигляд має дно водосховища, зокрема, там вже подекуди заросла густа трава, подекуди – залишились залишки молюсків.
Окрім того, автор показав, який вигляд має Гирлянська дорога, якою користувались у далеких 1956 – 1957 роках.
Який вигляд має Гирлянська дорога на Херсонщині / Фото Костянтина Гремляцького
Не всі джерела у водосховищі пересохли: дивіться відео
Який вигляд має Гирлянський міст: дивіться відео
Дно Каховського водосховища: дивіться відео
Який вигляд має Каховське водосховище / Фото Костянтина Гремляцького
Росія підірвала Каховську ГЕС: коротко
- Вранці 6 червня Україна повідомила, що Росія підірвала Каховську ГЕС. Внаслідок цього вода почала затоплювати населені пункти неподалік. Людей закликали евакуюватись. Затоплення стосувалось і окупованих територій, проте росіяни ніяк не рятували людей.
- Українська сторона намагалась зробити все, що врятувати та евакуювати мирних. Вода подекуди затопила Херсон, тимчасово окуповані Олешки та багато інших міста та сіл.
- Станом на 7 червня у Центрі стратегічних комунікацій назвали збитки внаслідок підриву ГЕС: щонайменше 17 тисяч людей на підконтрольному Україні правому березі Дніпра втратили житло та майно, а на тимчасово окупованому лівобережжі – понад 25 000.
- На жаль, за даними МВС, вода забрала тільки на підконтрольній Україні території 17 людей. З них 13 – померли внаслідок утоплення, ще 4 – зазнали несумісних з життям вогнепальних поранень під час евакуації. Зниклими безвісти залишалась 31 людина. Детальніше все про трагедію – читайте за посиланням.