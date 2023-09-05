Російські загарбники знищили екосистему водосховища й відновити її вже не можливо. Також забруднення й підтоплення територій зруйнувало екосистему Чорноморського біосферного заповідника. Який вигляд має зараз дно водосховище показав фотограф.

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Яке зараз дно Каховського водосховища

Фотограф показав, який вигляд має дно водосховища, зокрема, там вже подекуди заросла густа трава, подекуди – залишились залишки молюсків.

Окрім того, автор показав, який вигляд має Гирлянська дорога, якою користувались у далеких 1956 – 1957 роках.

Який вигляд має Гирлянська дорога на Херсонщині / Фото Костянтина Гремляцького

Не всі джерела у водосховищі пересохли: дивіться відео

Який вигляд має Гирлянський міст: дивіться відео

Дно Каховського водосховища: дивіться відео

Який вигляд має Каховське водосховище / Фото Костянтина Гремляцького

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