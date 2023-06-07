Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя общественного союза "Экологический совет Криворожья" Эдуард Горевой. Он добавил, что полностью оценить последствия техногенной катастрофы, которую совершили российские оккупанты, можно будет только после того, как вода сойдет.

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Краткосрочные последствия

Последствия разрушения Каховского водохранилища можно разделить на две категории: краткосрочные и долгосрочные. Затопление территории Херсонской области является краткосрочными последствиями. Через несколько дней вода сойдет и все вернется в исходное состояние.

Однако в бассейн реки Днепр попало много вредных веществ, которые дальше потекут в Черное море. В частности, масло, которая вылилась в результате разрушения Каховской ГЭС, и опасные химические вещества с предприятий, расположенных на берегу реки. Также в воду попали опасные биологические вещества из выгребных ям частных усадеб, не имеющих централизованной канализации.

В результате резкого схода воды уже погибает рыба. Кроме того, на мели останется икра и рыба не будет размножаться. Также возможно попадание большого количества пресной воды в Черное море, что также приведет к гибели рыбы.

– рассказал заместитель председателя общественного союза "Экологический совет Криворожья".

Обратите внимание! В селе Марьянское Днепропетровской области произошло массовый мор рыбы из-за падения уровня воды.

По мнению Горевого, проблемы относительно орошения и водоснабжения можно решить, переместив водосбор в русло Днепра.

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Долгосрочные последствия

К сожалению, экосистема Каховского водохранилища уничтожена и восстановить его практически невозможно. Также в результате загрязнения и подтопления территорий разрушена экосистема Черноморского биосферного заповедника.

Из-за подрыва россиянами гидроэлектростанции в течение двух последующих лет возможно изменение климата,

– сказал заместитель председателя общественного союза "Экологический совет Криворожья".

Даже если Украине удастся быстро восстановить дамбу Каховской ГЭС и построить новую, то уже невозможно вернуть экосистему в состояние, которое было до подрыва россиянами. Вероятно, через несколько десятилетий она будет постепенно возвращаться.

Разрушить легко, а восстановить очень долго,

– подчеркнул Горевой.

Сейчас мы говорим только о возможных последствиях, но дать точную оценку можно только после того, как вода сойдет в Черное море.

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