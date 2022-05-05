До 100 тысяч человек соберут, – Арестович о возможной мобилизации в России

Оккупанты могут объявить мобилизацию. Однако они не способны вооружать и обеспечивать необходимым военным.

Об этом для 24 канала сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

На тему У России есть надежда, что вторая фаза будет успешной, у них есть иллюзия, – Арестович

"Если Россия объявит мобилизацию, то вооружить смогут примерно 100 тысяч. Однако даже эта цифра вызывает у меня сомнения. Мобилизовать могут и 17 миллионов, но вооружить и кормить чем", – сказал Арестович.

Расчет россиян был рациональным

Советник отметил, что русскую армию строили как армию недолгого конфликта. То есть она должна была сделать молниеносный блицкриг и разгром в течение недели, чтобы Запад не мог реагировать. По мнению Арестовича, расчет был довольно рационален, потому что Запад вмешался и начал по-настоящему помогать на 50-й день конфликта.

"Если бы за 30 дней нас разгромили, то была бы другая реальность и независимой Украины не было. Россия заняла бы огромную территорию и мощности, а мы бы партизанили на Западе Украины. Расчет у россиян был правильный, но они столкнулись с сопротивлением украинского народа", – рассказал Арестович.

Стратегия россиян

Советник ОП сказал, что на Востоке нет внезапного наступления и оккупанты бросают по частям силы. По его словам, с военной точки зрения это огромная глупость. Однако россияне хотят истощить наше войско и не дают накопить западное оружие, которое позволит перейти в наступление.

Они постоянно атакуют и мы тратим на помощь союзников. Грубо говоря, то, что поступает за день, мы за день должны выстреливать. Для россиян желательно, чтобы еще быстрее, а для этого нужно интенсивное давление на наши позиции, и они это делают.

– объяснил Арестович.

Он предположил, что россияне могут прибавить направлений и даже пойти на Киевскую область. Украина рассматривает разные варианты. Хотя, как сказал Арестович, опасности такой, как в начале, не будет, но придется воевать и это расход ресурсов.

"И здесь есть погоня выигравшая – российская попытка подтянуть резервы или западная помощь, которая позволит накопить силы и перейти в наступление. Россияне надеются, что сколько бы ни поступала западная помощь, то они смогут истощать наши войска", – добавил Арестович.

Обратите внимание – полное интервью Алексея Арестовича: смотрите видео