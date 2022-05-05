Про це для 24 каналу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми Росія має надію, що друга фаза буде успішною, у них є ілюзія, – Арестович

"Якщо Росія оголосить мобілізацію, то озброїти зможуть приблизно 100 тисяч. Проте навіть ця цифра викликає у мене сумніви. Мобілізувати можуть й 17 мільйонів, але озброїти й годувати чим", – сказав Арестович.

Розрахунок росіян був раціональним

Радник зазначив, що російську армію будували як армію недовгого конфлікту. Тобто вона мала зробити блискавичний бліцкриг й розгром впродовж тижня, щоб Захід не міг реагувати. На думку Арестовича, розрахунок був доволі раціональний, бо Захід втрутився й почав по-справжньому допомагати на 50-й день конфлікту.

"Якби за 30 днів нас розгромили, то була б інша реальність і незалежної України не було. Росія зайняла б величезну територію та потужності, а ми б десь партизанили на Заході України. Розрахунок у росіян був правильний, але вони зіштовхнулись з опором українського народу", – розповів Арестович.

Стратегія росіян

Радник ОП сказав, що наразі на Сході немає раптового наступу й окупанти кидають по частинах сили. За його словами, з військової точки зору це є величезною дурістю. Проте росіяни хочуть виснажити наше військо й не дають накопичити західну зброю, яка дозволить перейти в наступ.

Вони постійно атакують й ми витрачаємо допомогу союзників. Згрубша, те, що поступає за день, ми за день маємо вистрілювати. Для росіян бажано, щоб ще швидше, а для цього потрібен інтенсивний тиск на наші позиції й вони це роблять,

– пояснив Арестович.

Він припустив, що росіяни можуть додати напрямків й навіть піти на Київщину. Україна розглядає різні варіанти. Хоч, як сказав Арестович, небезпеки такої, як на початку, не буде, але доведеться воювати й це витрата ресурсів.

"Й тут є гонитва що виграє – російське намагання підтягнути резерви або західна допомога, яка дозволить накопичити сили й перейти в наступ. Росіяни сподіваються, що скільки б не надходила західна допомога, то вони зможуть виснажувати наші війська", – додав Арестович.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю Олексія Арестовича: дивіться відео