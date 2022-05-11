До 100 тысяч украинских туристов: в Турции озвучили прогноз на летний сезон

Уже совсем скоро наступит сезон отпусков, когда украинцы обычно уезжают отдыхать за границу. Война перечеркнула все планы, но в Турции надеются все-таки принять тысячи наших граждан.

Ранее курорты Турции для своего отдыха выбирали как граждане Украины, так и россияне. Впрочем, после того, как Россия подло напала на Украину, а ее армия разбомбила наши города и совершила геноцид против украинцев, о таком "соседство" на отдыхе вряд ли пойдет речь.

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Турция ждет украинцев

Сейчас каждый украинец делает все возможное и невозможно для того, чтобы помочь нашей героической армии преодолеть российских оккупантов. Особенно это касается финансирования волонтеров, помогающих нашим защитникам. Кроме того, из-за войны многих наших граждан временно оказались без работы. Все эти факторы говорят о том, что сейчас украинцам явно не до отпусков.

В прошлом году в Турции отдохнуло около двух миллионов наших граждан, поток туристов из России – около 4,7 миллионов. Уже сейчас турецкий туристический бизнес испытывает негативные последствия нападения рашистов на Украину, по состоянию на данный момент из России нет запросов или бронирований. Главными причинами называют экономический кризис в России и последствия санкции западных партнеров Украины. Также россияне не могут рассчитываться банковскими картами, что еще больше усложняет ситуацию. Также россияне не могут совершить перелет через море, ведь их судно может быть немедленно арестовано. Для защиты своего туристического бизнеса Турция планирует возить россиян своими самолетами, но сейчас решение этого вопроса дает не столь положительные последствия, как ожидалось.

Что касается украинцев, то здесь большую роль играет запрет выезда мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу из-за военного положения. Ввиду этого и ряда других факторов Турция прогнозирует примерно 100 тысяч туристов из Украины на протяжении всего сезона.

Санкции против России: последние новости

ЕС решил пока не запрещать морскую транспортировку нефти из России. Это очень бы ударило по экономике Греции и Мальты, поэтому Европа учла позиции этих стран.

Как рассказал Жозеп Боррель, шестой пакет санкций против России будет рассмотрен 16 мая. Обсуждение предполагается на уровне министров стран ЕС.

Соединенные Штаты Америки готовы признать Россию государством-спонсором терроризма. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Сенате.

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