До 3 тысяч погибших украинских воинов и сорванная мобилизация врага: основное за 52 день войны

Уже 52 день в Украине идет война. Наш народ вместе с ВСУ дают достойный и отважный отпор российским захватчикам.

24 канал собрал главные события 52 дня войны. Больше – читайте дальше.

К теме Задание номер один – ускорение мира, – Зеленский обратился к украинцам

05:10 Германия хочет увеличить бюджет военной помощи на 2022 год до 2 миллиардов евро. Значительная часть этих денег пойдет на пользу Украины.

02:43 Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный поговорил по телефону с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Обсудили ведение боев на основных трудных направлениях. Залужный отметил потребности украинской армии и поблагодарил американского генерала.

02:06 Россияне вечером 15 апреля нанесли ракетный удар по аэропорту города Александрия, что в Кировоградской области. Там работали экстренные службы.

О повреждениях и пострадавших пока неизвестно.

02:00 Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России погибли до 3 тысяч украинских военных.

По словам президента Украины, около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения. К сожалению, сложно сказать, сколько из них выживут.

01:19 План по мобилизации 26 тысяч "резервистов" с территории непризнанных квазиреспублик в сухопутные войска России фактически сорван. Мужчины призывного возраста избегают призыва. Они не хотят воевать с Украиной, чтобы не стать пушечным мясом. Такие данные приводит украинская разведка.